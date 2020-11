Nokia 3.4 Nu In Nederland Verkrijgbaar Voor 149 Euro

De Nokia 3.4, een voordelige smartphone die HMD Global in september introduceerde, is nu verkrijgbaar in Nederland. De smartphone doet mee aan het Android One-programma en krijgt een adviesprijs mee van 149 euro.

De Nokia 3.4 draait op een schone versie van Android 10 en is onderdeel van het Android One-programma. Hierdoor kun je lang updates verwachten die snel worden uitgerold. De smartphone is nu onder andere verkrijgbaar bij Coolblue in de kleuren blauw, grijs en paars.

HMD Global heeft de Nokia 3.4 uitgerust met een 6,39-inch HD+ LCD-scherm, een Snapdragon 460-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte, een 4.000 mAh accu met usb-c poort, een NFC-chip, een fysieke Google Assistent-knop, een vingerafdrukscanner, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP dieptelens.

