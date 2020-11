Motorola Introduceert Voordelige Moto G 5G

Motorola heeft deze week twee nieuwe smartphones geïntroduceerd. Zo spraken we in een vorig bericht al over de Moto G9 Power die is uitgerust met een 6000 mAh accu. Motorola heeft echter ook de voordeligste 5G-smartphone van de fabrikant aangekondigd. De Moto G 5G krijgt een adviesprijs mee van 249,99 euro.

De Moto G 5G is een mid-range toestel met een 6,7-inch Full-HD+ scherm, een Snapdragon 750G-processor met 5G-modem, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een fysieke Google Assistent-knop, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 20W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De Moto G 5G is vanaf halverwege december in Nederland verkrijgbaar in de kleur Volcanic Grey voor een adviesprijs van 249,99 euro.