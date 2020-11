Xiaomi Introduceert Mi Box 4S Pro Met 8k-ondersteuning

Xiaomi heeft de Mi Box 4S Pro aangekondigd. De Mi Box 4S Pro is de opvolger van de Mi Box S (of Mi Box 4K) en heeft onder andere 8k-ondersteuning en HDMI 2.1 aan boord. De settopbox krijgt in China een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 50 euro.

Xiaomi heeft de Mi Box 4S Pro gepresenteerd tijdens een online evenement. Ook staat de productpagina online. De Mi Box 4S Pro heeft hetzelfde design als zijn voorganger, maar intern zijn wel de nodige wijzigingen doorgevoerd. Zo is het nu mogelijk om video’s met een 8K-resolutie af te spelen. Ook heeft het apparaat HDMI 2.1 om 8k-output mogelijk te maken.

Het werkgeheugen is met 2GB gelijk gebleven, maar de Mi Box 4S Pro heeft nu 16GB opslagruimte in plaats van 8GB. Op de onderstaande foto zien we een USB-poort, een HDMI-poort en een 3,5mm koptelefoonaansluiting. Xiaomi heeft nog geen informatie over een Europese lancering bekendgemaakt, maar in China kost de Mi Box 4S Pro omgerekend ongeveer 50 euro.

