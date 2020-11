Uitrol Android 10-update Voor OnePlus 5 Hervat

Het heeft lang geduurd, maar OnePlus heeft de uitrol van Android 10 voor de OnePlus 5 hervat. De release van de Android 10-update zorgde een aantal maanden geleden voor veel problemen, waardoor OnePlus de uitrol moest staken.

OnePlus heeft de problemen die Android 10 met zich meebracht eindelijk opgelost. OnePlus heeft nu een verbeterde versie van Android 10 uitgerold via de OxygenOS 10.0.1-update. Gebruikers van de OnePlus 5 kunnen daarom eindelijk met de stabiele versie van Android 10 aan de slag. De verbeterde Android 10-update rolt binnenkort ook uit naar de OnePlus 5T.

OxygenOS 10.0.1 brengt onder andere de beveiligingspatch van september met zich mee. Ook is de bug die de elektronische beeldstabilisatie uitschakelde verholpen, waardoor gebruikers nu weer scherpere video’s kunnen maken. Android 10 rolt geleidelijk uit en is de laatste grote update voor de OnePlus 5 en 5T. De toestellen verschenen in 2017 op de markt met Android 7.1.1.

via [androidplanet]