Nothing Phone (2) Ontvangt Update Met Camera-verbeteringen

Nothing heeft de Nothing Phone (2) nog maar net aangekondigd, maar de fabrikant rolt nu al een eerste software-update uit voor de smartphone. Het gaat om een grote update die zowel verbeteringen als nieuwe functies met zich meebrengt.

De Nothing Phone (2) is vorige week officieel aangekondigd, maar de smartphone kan nu al de eerste update downloaden. De update is maar liefst 3GB groot en bevat verschillende nieuwe functies en verbeteringen voor de camera. Zo is het nu onder andere mogelijk om 2x in te zoomen als je een portretfoto maakt en moet de kwaliteit van 4x tot 10x digitale zoom beter zijn. Ook is er minder vertraging tussen het moment dat je de sluiteknop indrukt en het moment dat de foto daadwerkelijk wordt gemaakt.

Naast de camera-verbeteringen moeten de vingerafdrukscanner en gezichtsherkenning sneller reageren, worden er een aantal bugs aangepakt en moet de accu langer meegaan en sneller opladen in extreme omstandigheden. De beveiligingspatch van juli 2023 is nog niet aanwezig. Deze patch zal waarschijnlijk in de volgende update worden uitgerold.

Nothing Phone (2) specificaties

De Nothing Phone (2) beschikt over een 6,7-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 2412×1080 pixels, een Snapdragon 8+ Gen 1-processor, een 4700 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen en 15W draadloos laden, een 32MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 50MP groothoeklens.

Achterop, onder de doorzichtige behuizing, vinden we de Glyph Interface, die bestaat uit 11 LED-strips met 33 verlichtingszones. Deze led-verlichting kan in verschillende patronen oplichting bij inkomende notificaties en oproepen. Met de Componist-functie kun je zelf unieke patronen maken.

De Nothing Phone (2) kost 699 euro voor de uitvoering met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Voor 799 euro krijg je 512GB opslagruimte.

