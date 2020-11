MIUI 12-update Beschikbaar Voor Redmi Note 8T En Redmi Note 7

Xiaomi heeft de MIUI 12-update uitgerold naar de Redmi Note 8T en de Redmi Note 7. MIUI 12 is een grote update die een hoop verbeteringen met zich meebrengt. Ook installeert de update de beveiligingspatch van oktober 2020.

Nadat de MIUI 12-update eerder al naar verschillende andere Xiaomi-smartphones werd uitgerold is de update nu ook te downloaden op de Xiaomi Redmi Note 8T en de Redmi Note 7. De update is 2.1GB groot en zorgt ervoor dat gebruikers met een hoop nieuwe functies aan de slag kunnnen.

In MIUI 12 is onder andere het uiterlijk van de interface aangepakt en kun je dynamische wallpapers instellen. Ook krijgen gebruikers meer privacy-functies en is het mogelijk om chat-berichten in een drijvend venster te openen. De update rolt in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat iedereen de MIUI 12-update heeft ontvangen.

via [droidapp]