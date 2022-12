Budget-smartphone Samsung Galaxy A13 Ontvangt Android 13-update

De Galaxy A13, een budget-smartphone van Samsung, ontvangt in Nederland nu een update naar Android 13. De update brengt een hoop nieuwe functies naar de voordelige smartphone.

De Samsung Galaxy A13 is een budget-smartphone die in maart van dit jaar in Nederland op de markt verscheen voor een adviesprijs van 189 euro. De smartphone draaide uit de doos op Android 12, maar ontvangt nu een update naar Android 13. Android 13 bevat een hoop nieuwe functies, zoals meer privacy-opties, een uitgebreider kleurenpalet voor het Material You-design, een nieuwe mediaspeler, stabiliteitsverbeteringen en de mogelijkheid om applicaties in verschillende talen te gebruiken. De update brengt ook de beveiligingspatch van november 2022 met zich mee.

Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘. Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de Android 13-update bij alle Galaxy A13 gebruikers is aangekomen.

via [androidplanet]