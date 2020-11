OnePlus 8 (Pro) Ontvangt Beveiligingsupdate Met Bugfixes

OnePlus is begonnen met de uitrol van een nieuwe beveiligingsupdate voor de OnePlus 8 (Pro). De update installeert de beveiligingspatch van november 2020 en brengt gelijk wat bugfixes met zich mee.

Slechts enkele dagen nadat de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro een Android 11-update hebben ontvangen staat er alweer een nieuwe update klaar. De nieuwe update installeert de beveiligingspatch van november, waardoor de smartphone weer wat beter beveiligd is tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem. De update brengt echter ook een aantal bugfixes en verbeteringen met zich mee. Zo is het split-screen voor apps verbeterd, is de batterijduur geoptimaliseerd, is een probleem met NFC aangepakt en is een bug waardoor je geen app uit de Play Store kon downloaden opgelost.

OnePlus rolt de update geleidelijk uit en je ontvangt een notificatie zodra de update klaarstaan voor jouw toestel. Je kunt ook handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘systeem‘ -> ‘systeemupdates‘.

via [AW]