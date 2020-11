Samsung Galaxy S21 Te Ontgrendelen Met Stem

Volgens de laatste geruchten is het mogelijk om de aankomende Samsung Galaxy S21 te ontgrendelen met je stem. Samsung zou deze functie willen toevoegen aan de nieuwste versie van One UI die uit de doos draait op de Galaxy S21.

De website Sammobile schrijft dat de Galaxy S21 een nieuwe ontgrendelingsoptie krijgt, waardoor het mogelijk is om de smartphone met je stem te ontgrendelen. De stemherkenning komt als extra optie naast de bestaande vingerafdrukscanner en gezichtsherkenning. Waarschijnlijk is stemherkenning wel minder veilig dan een vingerafdruk herkenning, omdat anderen je smartphone mogelijk kunnen ontgrendelen met een opname van je stem.

Volgens Sammobile is de stemontgrendeling aanwezig sinds One UI 3.1. One UI is de softwareschil die Samsung op Android installeert. Het is daardoor goed mogelijk dat Samsung stemontgrendeling later ook naar andere smartphones van de fabrikant zal uitrollen.

via [androidplanet]