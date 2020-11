Xiaomi Introduceert Drie Nieuwe Redmi Note 9-smartphones

Xiaomi heeft deze week drie nieuwe smartphones voor in de Redmi Note 9-serie aangekondigd. Het gaat om de Note 9 4G, de Note 9 5G en de Note 9 Pro 5G. Zoals je aan de namen kunt zien beschikken twee van de drie toestellen over 5G-ondersteuning.

Xiaomi heeft in thuisland China drie nieuwe smartphones geïnteresseerd voor in de aantrekkelijk geprijsde Redmi Note 9-serie. De Redmi Note 9 4G is met een vanaf adviesprijs van omgerekend 130 euro de goedkoopste van de drie. Voor dit bedrag krijg je een smartphone met een 6,53-inch Full HD+ LCD-scherm, een Snapdragon 662-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 6000 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. De smartphone is ook verkrijgbaar als 6GB/128GB-variant voor 140 euro, als 8GB/128GB-variant voor 170 euro en als 8GB/256GB-variant voor 190 euro.

Mensen die graag 5G-ondersteuning willen kunnen kiezen voor de Redmi Note 9 5G. Dit toestel heeft hetzelfde scherm, een MediaTek Dimensity 800U-processor, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 18W snelladen, een 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De Redmi Note 9 5G heeft ook stereo-speakers en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. De variant met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte kost 165 euro. Voor de variant met 8GB werkgeheugen betaal je 220 euro.

Als laatste heeft Xiaomi de Redmi Note Pro 5G geïnteresseerd. De krachtigste van de drie nieuwe smartphones beschikt over een 6,67-inch Full-HD+ scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 750G-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4820 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, een infraroodsensor, een NFC-chip en een 3,5mm koptelefoonaansluiting. Achterop vinden we een vierdubbele camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. De selfie-camera heeft een 16MP lens. De Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte kost in China 200 euro. Voor 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte betaal je 250 euro.

Xiaomi heeft de smartphones momenteel alleen voor de Chinese markt aangekondigd. We weten nog niet of de toestellen ook in Europa op de markt verschijnen.

via [droidapp]