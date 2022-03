OnePlus Begint Uitrol Android 12 Voor OnePlus 8, 8 Pro, 8T en 9R

OnePlus heeft via zijn forum bekendgemaakt dat het bedrijf is begonnen met de uitrol van OxygenOS 12 voor de OnePlus 8, 8 Pro, 8T en 9R. OxygenOS 12 is gebaseerd op Android 12 en brengt verschillende nieuwe functies met zich mee.

In een aantal landen ontvangen gebruikers van de vlaggenschepen uit 2020 een OxygenOS 12-update. In Nederland moeten we nog even geduld hebben, maar als er geen problemen opduiken in de andere landen dan kunnen Nederlandse gebruikers van de OnePlus 8, 8 Pro, 8T en 9R ook snel met Android 12 aan de slag.

OxygenOS 12 brengt onder andere de meest recente versie van de always-on-display-modus genaamd Canvas met zich mee. Ook zien we veel veranderingen in het uiterlijk van bijvoorbeeld de Gallery en de donkere modus. Verder worden er systeem- en verbindingsproblemen oplost. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

via [hardware.info]