“Samsung Galaxy S21 Krijgt Snapdragon 888-chipset”

Qualcomm heeft een aantal dagen terug de Snapdragon 888-processor aangekondigd. De nieuwste high-end chipset van het bedrijf zal volgens de geruchten worden gebruikt in de Galaxy S21-toestellen, die Samsung begin 2021 op de markt zal brengen.

De Snapdragon 888 is de opvolger van de Snapdragon 865(+) en zal in 2021 in de krachtigste vlaggenschip-toestellen gebruikt worden. Verschillende fabrikanten gaven aan dat ze de nieuwe chipset zullen gebruiken, maar Samsung hield zich stil. Toch lijkt Samsung de chipset te gebruiken voor de aankomende Galaxy S21. Er zijn namelijk benchmarkresultaten van de Galaxy S21 opgedoken, met daarin de Snapdragon 888-chipset.

Het toestel in de benchmarkresultaten heeft modelnummer “SM-G991U” en beschikt naast de Snapdragon 888-chipset over 8GB werkgeheugen. De smartphone draait op Android 11. Naar verwachting gaat het om de uitvoering voor de Amerikaanse markt. In Europa zal Samsung waarschijnlijk de Exynos 2100-chipset gebruiken. Samsung’s eigen chipset zou volgens de berichten de prestaties van de Snapdragon 888-chipset evenaren.

Samsung zal de Galaxy S21-serie mogelijk in januari al introduceren. Naast een reguliere Galaxy S21 verwachten we ook een Galaxy S21+ en een Galaxy S21 Ultra.

via [AW]