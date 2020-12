“Samsung Werkt Aan 600 MP Sensor Voor Smartphones”

De Samsung Note 20 Ultra beschikt over een 108MP camera, maar dit lijkt een lage resolutie als we kijken naar de nieuwste ontwikkelingen van het bedrijf. Samsung werkt volgens de geruchten namelijk aan 600MP sensor voor smartphones.

De informatie is afkomstig van de betrouwbare tech-lekker Ice Universe. Hij deelde op Twitter een aantal beelden die doen vermoeden dat Samsung de sensor voornamelijk ontwikkelt voor het maken van 4K en 8K-video’s. Tijdens het maken van dergelijke video’s kunnen gebruikers inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

De sensor is met een afmeting van 1/0.57 inch een stuk groter dan de sensoren op de huidige smartphones. Samsung moet nog manieren vinden om de sensor kleiner te maken, want in de huidige vorm steekt de 600MP camera maar liefst 22mm uit de behuizing en neemt de lens 12 procent van de achterkant in beslag. Zo’n grote camera module lijkt simpelweg niet praktisch.

Het ziet er daarom naar uit dat Samsung nog wel een paar jaar nodig heeft om smartphones met een 600MP camera werkelijkheid te maken. Daarom moeten we het voorlopig nog doen met de 108MP sensor die aanwezig is op de Galaxy S20 Ultra. Volgens de geruchten zal Samsung dezelfde sensor gebruiken voor de Galaxy S21-serie.

via [androidplanet]