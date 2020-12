ZTE Axon 20 5G Met Camera Onder Scherm Komt Naar Europa

ZTE is van plan om binnenkort de eerste smartphone met een camera onder het scherm te lanceren. De Axon 20 5G komt over twee weken naar Europa.

Fabrikanten werken al jaren aan manieren om de selfie-camera op zo’n minimalistische manier op een smartphone te plaatsen, zodat er meer ruimte overblijft voor het scherm. Tot nu toe zagen we een notch, een uitsparing in het scherm en een pop-up camera. De nieuwste technologie maakt het mogelijk om de selfie-camera onder het scherm te plaatsen, zodat het scherm de gehele voorkant in beslag kan nemen.

De ZTE Axon 20 5G is de eerste smartphone voor consumenten die over een “in-display selfie-camera” beschikt. De camera heeft een 32MP lens die geplaatst is achter een speciale ‘pixelstructuur’ die meer licht doorlaat zodra de camera is geactiveerd. De smartphone is voorzien van software om de foto’s en video’s van de selfiecamera te corrigeren. Het scherm geeft de foto’s namelijk een vreemde tint en gemaakte foto’s zijn ook wat donkerder. De slimme software moet de corrigeren.

Het OLED-scherm van de ZTE Axon 20 5G is 6,92-inch groot en intern vinden we een Snapdragon 765G-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, tot 256GB opslagruimte, een 4.220 mAh accu met ondersteuning voor 30 watt snelladen en een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De ZTE Axon 20 5G zal op 21 december geïntroduceerd worden voor de Europese markt. We weten nog niet wat voor adviesprijs de smartphone meekrijgt. Ook is ZTE niet actief in de Benelux, waardoor de kans klein is dat de smartphone in Nederland en België op de markt zal verschijnen.

via [AW]