Motorola Moto G 5G Nu In Nederland Te Koop

Motorola introduceerde vorige maand de Motorola Moto G 5G en vanaf nu is de smartphone in Nederland verkrijgbaar. De Moto G 5G is met een adviesprijs van 249 euro een zeer voordelige 5G-smartphone.

De Moto G 5G is een budget-toestel met een groot scherm, een grote accu en 5G-ondersteuning. De smartphone beschikt over een 6,7-inch Full-HD+ scherm, een Snapdragon 750G-processor met 5G-modem, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een fysieke Google Assistent-knop, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 20W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De uitvoering met 4GB werkgeheugen en 64GB opslagruimte is nu in de kleur grijs verkrijgbaar bij Belsimpel voor 249 euro. Hou er wel rekening mee dat de Moto G 5G niet overweg kan met het 5G-netwerk van Vodafone.

