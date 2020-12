Nokia C1 Plus Komt Naar Nederland Voor 69 Euro

Nokia zal een nieuwe budget-smartphone in Nederland op de markt brengen. De Nokia C1 Plus draait op de Android Go-versie van Android 10 en krijgt een adviesprijs mee van 69 euro.

HMD Global, de fabrikant verantwoordelijk voor de productie van Nokia-smartphones, maakt onder andere budget-smartphones die draaien op Android Go en voor minder dan 100 euro op de markt verschijnen. De Nokia C1 Plus is de nieuwste Android Go-smartphone can het bedrijf. De smartphone heeft een 5,45-inch LCD-scherm met een resolutie 930 x 480 pixels, een 1,4 GHz quad-core processor, 1GB werkgeheugen, 16GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 2500 mAh accu met een micro-usb-poort, een 5MP camera aan de achterkant, een 5MP camera aan de voorkant en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Een vingerafdrukscanner ontbreekt.

De Nokia C1 Plus is waarschijnlijk vanaf later deze maand in Nederland verkrijgbaar in de kleuren rood en blauw. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van 69 euro.

via [AW]