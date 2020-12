Oppo Slide Phone Concept Toont Toekomst Van Smartphones

Oppo heeft een concept getoond die de toekomst van opvouwbare smartphones laat zien. We zien een randloos toestel met een langwerpig scherm die je op twee plekken kunt vouwen. Hierdoor is de “Oppo Slide Phone” op allerlei manieren te gebruiken.

De Chinese fabrikant Oppo maakt graag concepten om te laten zien wat er in de toekomst allemaal mogelijk is. Dit keer toont Oppo de ‘Slide Phone’, een toestel met een lang scherm dat op twee plekken gevouwen kan worden. Volledig dichtgeklapt is de Slide Phone heel compact en kun je de smartphone eenvoudig in je hand houden of in je broekzak stoppen. Wanneer je het eerste gedeelte openklapt krijg je 1,5-inch van het scherm te zien, wat genoeg is om een gesprek op te nemen, muziek te bedienen of notificaties te bekijken.







Het tweede gedeelte is 3,15-inch groot en volgens Oppo genoeg om foto’s te nemen of bepaalde spellen te spelen. Volledig open geklapt is het hele scherm 7-inch groot. We zien dat het scherm een stuk smaller is dan die van reguliere smartphones. Het scherm is te bedienen met een stylus die je in de behuizing kunt stoppen. Daarnaast heeft het concept drie camera’s met led-flitser aan boord. Over interne specificaties is niks bekendgemaakt.

We weten niet wanneer we toestellen zoals de Oppo Slide Phone kunnen verwachten. Wel zou Oppo ‘binnenkort’ een smartphone met vouwbaar of oprolbaar scherm introduceren.

via [androidplanet]