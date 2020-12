“OnePlus 9 Krijgt 4500mAh-accu Met Ondersteuning Voor Draadloos Opladen”

OnePlus zal begin volgend jaar meerdere smartphones introduceren, waaronder de OnePlus 9. Deze week is er informatie opgedoken over de batterij van de smartphone.

De nieuwe informatie is gedeeld door de website 91Mobiles, een bron die in het verleden vaker juiste informatie heeft gedeeld. Volgens de bron krijgt de OnePlus 9 een 4500 mAh accu. Dit is net zo groot als de accu in de OnePlus 8T. Opladen kan met een snelheid van 65 Watt. Met deze snelheid is de accu na ongeveer een half uur aan de lader weer vol.

Daarnaast is het ook mogelijk om de accu draadloos op te laden met een snelheid van 30 Watt. De OnePlus 8 Pro is momenteel de enige smartphone van de fabrikant die deze functie heeft. Omgekeerd opladen is ook mogelijk. Hierdoor kun je bijvoorbeeld draadloze oordopjes opladen door deze gewoon op de achterkant van de OnePlus 9 te leggen. Deze functie heeft de OnePlus 8 Pro nog niet.

Volgens eerdere geruchten krijgt de OnePlus 9 een plat scherm met een ronde uitsparing voor de selfie-camera. De OnePlus 9 Pro krijgt een scherm met afgeronde randen. Er komt ook een OnePlus 9E. Dit is een goedkopere uitvoering van de smartphone. De introductie van de drie smartphones zal waarschijnlijk in maart plaatsvinden.

