OPPO Reno 5 Pro Plus 5G Officieel Aangekondigd

Oppo heeft deze kerst een nieuwe smartphone aangekondigd. De smartphone heet Reno 5 Pro Plus 5G en beschikt onder andere over een grotere accu en een betere camera ten opzichte van zijn voorganger. De smartphone heeft ook een elektrochrome hoesje die van kleur kan veranderen wanneer je deze aanraakt.

De Reno 5 Pro Plus 5G heeft een 6,55-inch AMOLED-scherm gekregen die een resolutie heeft van 2400 x 1080 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. In de linkerbovenhoek zit een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Ook is de vingerafdrukscanner onder het scherm geplaatst.

Intern vinden we een Snapdragon 865-processor met 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 65 Watt snelladen en een vierdubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP telelens, een 16MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

Oppo heeft de OPPO Reno 5 Pro Plus 5G momenteel alleen in India aangekondigd, waardoor we nog niet weten hoeveel de smartphone in Europa gaat kosten en of de smartphone ook in Nederland op de markt verschijnt.

