Prijs En Specificaties Van Galaxy Buds Pro Gelekt

Op het internet zijn verschillende details van de Samsung Galaxy Buds Pro oordopjes opgedoken. Zo weten we onder andere wat voor adviesprijs de volledig draadloze oordopjes meekrijgen. Samsung zal de Galaxy Buds Pro waarschijnlijk volgende maand officieel introduceren.

Via Twitter zijn verschillende afbeeldingen opgedoken waarop de Galaxy Buds Pro te zien is. Op de afbeeldingen staan een aantal details, inclusief de adviesprijs van de oordopjes. De Galaxy Buds Pro krijgt in Amerika een adviesprijs mee van 199 dollar. Vermoedelijk kosten de oordopjes in Europa dan 199 euro.

Ook heeft de Galaxy Buds Pro ondersteuning voor actieve noise cancellation en ruimtelijke audio én zijn de oordopjes waterdicht (IPX7). Je kunt 8 uur luisteren naar muziek of 28 uur in combinatie met de oplaadcase. Verder zijn de oordopjes uitgerust met drie microfoons en de always-on spraakassistent Bixby.

Vermoedelijk zal Samsung de Galaxy Buds Pro volgende maand op 14 januari tegelijk met de Galaxy S21-serie introduceren.

via [hardware.info]