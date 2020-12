Xiaomi Mi 11 Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft vandaag de nieuwste vlaggenschip-smartphone van de fabrikant aangekondigd. De Xiaomi Mi 11 is de eerste smartphone die is uitgerust met de Snapdragon 888-processor en beschikt over een 120Hz-scherm en een 108MP camera.

De Xiaomi Mi 11 is in China aangekondigd en komt begin 2021 ook naar Europa. De smartphone beschikt over een 6,81-inch AMOLED-scherm met een QHD+ resolutie, een 120Hz verversingssnelheid, een touch sampling rate van 480 Hz en een helderheid van 1500 nits. De 20MP selfie-camera zit in een uitsparing in het scherm.

Intern vinden we de Snapdragon 888-processor, de nieuwste vlaggenschip-chipset van Qualcomm. Er is keuze uit 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. Achterop zit een driedubbele camera met een 108MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 5MP macrolens. Met de camera kun je 8K-HDR10+ video’s opnemen.

De accu heeft een capaciteit van 4600 mAh en heeft ondersteuning voor 55 watt snelladen en 50 watt draadloos laden. Ook kun je met de accu van de Xiaomi Mi 11 andere apparaten opladen, zoals bijvoorbeeld draadloze oordopjes.

Een aantal extra’s zijn een infrarood sensor, stereo speakers, een NFC-chip en een in-display vingerafdrukscanner met hartslagmeter. De Xiaomi Mi 11 draait op Android 11 met de MIUI 12.5-schil.

De Xiaomi Mi 11 is vanaf 1 januari in China te bestellen voor een adviesprijs van 3.999 yuan voor de 8GB + 128GB versie. Dit is omgerekend ongeveer 500 euro. Voor 8GB + 256GB betaal je 4.299 yuan (540 euro) en voor 12GB + 256GB betaal je 4.699 yuan (589 euro).

Xiaomi zal de smartphone begin 2021 ook introduceren in Nederland en België. We weten nog niet hoeveel de Xiaomi Mi 11 in Europa gaat kosten, maar we verwachten een prijskaartje van 799 euro.