Android 11 Voor Samsung Galaxy Note 20 (Ultra) Rolt Uit In Nederland

Samsung is in Nederland begonnen met de uitrol van de Android 11-update voor de Galaxy Note 20 en de Galaxy Note 20 Ultra. De nieuwste versie van Android komt samen met de One UI 3.0-schil en brengt verschillende nieuwe functies met zich mee.

De Zuid-Koreaanse fabrikant begon halverwege deze maand al met de uitrol van Android 11 voor de Galaxy Note 20-serie, maar Nederlanders moesten nog wat langer geduld hebben. Nu komt de update echter ook binnen op de Galaxy Note 20 en Galaxy Note 20 Ultra in Nederland.

De Android 11-update komt samen met de One UI 3.0-schil en brengt verschillende verbeteringen met zich mee. Denk hierbij aan meer privacy-functies, een eenvoudigere interface die zowel vloeiender werkt als eenvoudiger te bedienen is én een verbeterde camera- en gallery-app. De update is ongeveer 2.5GB groot.

via [AW]