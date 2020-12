Review POCO M3: Veel Features En Lange Accuduur Voor Weinig Geld

Xiaomi lanceerde in 2018 de nieuwe merknaam POCO. Met POCO wilde het bedrijf laten zien dat je voor weinig geld veel in huis kunt halen. Deze tactiek bleek succesvol, waarna POCO Global als onafhankelijk merk verder is gegaan. POCO Global blijft hetzelfde doel nastreven en op de redactie testen wij dit natuurlijk graag uit. Daarom kijken wij in deze review naar de POCO M3. Lees verder om te weten te komen of POCO Global met de POCO M3 inderdaad een goede prijs/kwaliteit verhouding weet te leveren.

Inhoud

Voordat we met deze review beginnen is het belangrijk om te weten dat de POCO M3 een adviesprijs heeft meegekregen van slechts 149 euro. Het is dus een toestel die voor vrijwel iedereen betaalbaar is. De POCO M3 is verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw en geel. Wij hebben de blauwe uitvoering ontvangen.

De POCO M3 komt in een gele doos van karton. In de doos vinden we naast de smartphone ook een oplader, een USB-C kabel, een SIM-tool, een screenprotector, een doorzichtige beschermhoes en wat documenten. De bijgevoegde screenprotector en beschermhoes zijn een leuke toevoeging die zelfs bij veel vlaggenschip-smartphones ontbreken. Wanneer je de POCO M3 aanschaft is het dus niet meer nodig om extra geld uit te geven aan accessoires.

Uiterlijk

De POCO M3 lijkt qua afmetingen veel op de Xiaomi Mi 10T Lite die we eerder dit jaar al hebben getest. De behuizing is echter een paar millimeter korter, omdat de POCO M3 beschikt over een iets kleiner 6,53-inch scherm met een resolutie van 1080 x 2340 pixels. Aan de onderkant van het scherm zit een kleine “kin” en aan de bovenkant zien we een waterdruppelnotch voor de 8MP selfie-camera.

Om de kosten laag te houden is de behuizing gemaakt van mat plastic. Een plastic behuizing ziet er wat minder luxe uit, maar het zorgt er wel voor dat de smartphone niet zo zwaar is als toestellen met een glazen of metalen behuizing. De achterkant van de behuizing heeft een patroontje dat lijkt op leer. Dit ziet er niet alleen leuk uit maar zorgt ook voor een betere grip.

Aan de achterkant zien we een groot zwart glanzend vlak. Hierin heeft Xiaomi de camera-module verwerkt. De POCO M3 heeft een driedubbele camera waar we later in deze review op terugkomen. De power-knop zit aan de rechterzijkant. Deze knop is voorzien van een geïntegreerde vingerafdrukscanner. Boven de power-knop zitten de volume-knoppen en aan de linkerkant vinden we de aansluiting voor de SIM-kaart en MicroSD-kaart. De laatste dingen die opvallen zijn de dual-speaker, de 3.5mm koptelefoonaansluiting, de USB-C poort en de infrarood-blaster. Alleen kijkend naar het uiterlijk zien we dus al een hoop interessante features.

Specificaties en functies

De POCO M3 heeft een budgetprijs meegekregen, maar beschikt over hardware die je eerder zou verwachten in een mid-range smartphone. Zoals we eerder al schreven is het scherm met een formaat van 6,53-inch redelijk groot. Dit scherm heeft een hoge resolutie van 1080 x 2340 pixels en een verversingssnelheid van 60Hz. Fabrikanten promoten vaak schermen met een hogere verversingssnelheid, maar in deze prijsklasse is 60Hz meer dan voldoende.

Intern vinden we een Snapdragon 662-processor in combinatie met 4GB werkgeheugen en 64GB of 128GB opslagruimte. De processor is krachtig genoeg voor het soepel uitvoeren van standaard taken, zoals het bekijken van video’s, het browsen op het internet of het spelen van simpele spelletjes. Af en toe ervaar je een kleine hapering bij het snel openen van programma’s, maar dit is niet storend. De processor is niet geschikt voor hele zware grafische spellen. Voor de gemiddelde consument is de POCO M3 echter snel genoeg.

Camera

De POCO M3 beschikt aan de achterkant over een driedubbele camera. Deze bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. Zoals je op de onderstaande voorbeelden kunt zien maakt de POCO M3 bij daglicht prima foto’s. Dankzij de hoge resolutie kun je veel details vastleggen, zoals bijvoorbeeld de haren van een dier. Over de foto’s bij zonlicht zijn we dan ook zeer tevreden.

Wanneer het donker begint te worden merk je dat de kwaliteit van de foto’s achteruit gaat. De aanwezige donkere modus maakt de foto’s wel wat mooier, maar je blijft ruis zien als er te weinig natuurlijke licht aanwezig is.

POCO M3 foto 1

POCO M3 foto 2

POCO M3 Macro shot

De dieptecamera zorgt ervoor dat je meer diepte in je foto’s krijgt wanneer je een portretfoto maakt. Dit werkt prima. Met de derde lens, een macrolens, kun je foto’s van heel dichtbij maken. De resolutie van 2MP is echter aan de lage kant, waardoor de kwaliteit van deze macrofoto’s wat tegenvalt. Een groothoeklens of telelens zou in dit geval een grotere meerwaarde hebben gehad.

Accuduur

Het meest opvallende aan de POCO M3 is de accu met een capaciteit van maar liefst 6000 mAh. De meeste smartphoneaccu’s hebben namelijk een capaciteit van rond de 3000 tot 4000 mAh. De POCO M3 gaat dan ook indrukwekkend lang mee op een acculading. Met een volle accu komen de meeste mensen met gemak het weekend door. Het is dus niet nodig om de smartphone elke dag aan de oplader te hangen. Wanneer de accu wel leeg is kun je deze met de bijgeleverde oplader met een snelheid van 18W weer opladen.

Xiaomi heeft de smartphone ook voorzien van een accubesparingsfunctie. Met deze functie kun je features die je weinig gebruikt uitschakelen en applicaties op de achtergrond eerder afsluiten. Ook schakel je met de “Ultra batterijbesparing-modus” over op een zeer beperkte en donkere interface om de accuduur met nog veel meer dagen te verlengen. Met de Ultra batterijbesparing-modus ingeschakeld zijn de mogelijkheden van de POCO M3 overigens heel beperkt, maar deze functie is wel heel handig wanneer je weet dat je je smartphone een lange tijd niet aan de lader kunt hangen.

Ondanks de grote accu is de POCO M3 overigens niet opvallend zwaar of dik. Dit is voor een groot deel te danken aan de plastic behuizing. Draadloos opladen is niet mogelijk.

Extra features

Xiaomi heeft de POCO M3 voorzien van veel extra’s, waaronder features die we lang niet bij alle smartphones tegenkomen. Dual-SIM-ondersteuning, een microSD-kaart aansluiting en een 3.5mm koptelefoonaansluiting zijn een paar van deze features. Ook heeft de smartphone twee speakers, één aan de bovenkant en één aan de onderkant. Deze dual-speakers leveren een flinke hoeveelheid geluid. Aan de zijkant vinden we een vingerafdrukscanner. Deze scanner werkt goed, maar is wel wat trager dan de vingerafdrukscanners op de wat duurdere smartphones.

Bovenop vinden we ook nog een infrarood-sensor. Dankzij deze sensor kun je de POCO M3 als afstandsbediening gebruiken om bijvoorbeeld je tv of airconditioning mee te bedienen. Het toevoegen van een infrarood apparaat is eenvoudig en het bedienen werkt snel. Een NFC-chip ontbreekt, waardoor het niet mogelijk is om draadloos te betalen.

Software

De POCO M3 draait uit de doos op Android 10 met de MIUI 12-schil. Xiaomi voegt met de MIUI-schil een aantal eigen aanpassingen toe aan Android. Zo heeft het bedrijf eigen thema’s en Xiaomi-apps toegevoegd en zien we dat er een aantal applicaties zijn voorgeïnstalleerd, waaronder Netflix en de Amazon-app. Ook worden op sommige plekken in de schil andere applicaties gepromoot. Dit zal niet bij iedereen in de smaak vallen. Persoonlijk vind ik de MIUI-schil overigens prettig werken.

Conclusie (Voordelen / Nadelen)

De POCO M3 is een zeer complete smartphone voor weinig geld. De accu is het grootste pluspunt van de smartphone. De meeste mensen kunnen dankzij de 6000 mAh accu makkelijk meerdere dagen vooruit. De POCO M3 heeft een leuk uiterlijk en is ondanks de grote accu en het grote scherm relatief licht. De camera aan de achterkant maakt mooie foto’s bij goed licht, maar heeft wat moeite in donkere omgevingen.

De prestaties van de smartphone zijn prima voor een toestel in deze prijsklasse. Wel merk je dat de Snapdragon 662-chipset niet de snelste processor is, waardoor snel scrollen soms wat minder vloeiend overkomt en apps iets langer de tijd nodig hebben om op te starten. Het scherm is helder en scherp en ook de verversingssnelheid van 60Hz is prima. De waterdruppelnotch voor de selfie-camera is minimaal en ook de kin onder het scherm is klein.

Het is mooi dat je de opslagruimte kunt uitbreiden met een microSD-kaart en dat je daarnaast nog ruimte over hebt voor twee SIM-kaarten. De stereo-speaker is goed en ook de 3.5mm koptelefoonaansluiting zien wij nog graag terug op een smartphone. Een leuk extraatje is de infrarood-blaster, waardoor je de POCO M3 als afstandsbediening kunt gebruiken. Dit alles voor een prijs van slechts 149 euro is best indrukwekkend.

Voordelen

– Zeer lange accuduur

– Groot en duidelijk scherm

– Stereo-speakers met goed geluid

– Aantrekkelijk prijskaartje

– Zeer complete smartphone (3.5mm koptelefoonaansluiting, dualSIM, microSD-kaart, infrarood-sensor, USB-C, vingerafdrukscanner, driedubbele camera).

– De POCO M3 wordt geleverd met rubberen beschermhoes en screenprotector

Nadelen

– Niet geschikt voor zware games

– De camera maakt prima foto’s bij daglicht, maar maakt minder mooie foto’s in donkere omgevingen

De POCO M3 is verkrijgbaar via de website van Xiaomi voor 149 euro (64GB) of 169 euro (128GB).