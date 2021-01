Xiaomi Stopt Uitrol Android 11 Voor Mi A3 Vanwege Ernstige Bug

Xiaomi heeft de uitrol van Android 11 voor de Xiaomi Mi A3 moeten staken, omdat de update een ernstige bug bevat. Deze bug zorgt ervoor dat toestellen van sommige gebruikers volledig onbruikbaar zijn.

Verschillende Mi A3-gebruikers die de Android 11-update hebben geïnstalleerd melden dat hun toestel niet meer bruikbaar is. De smartphone start niet op en het is ook niet mogelijk om de smartphone op te laden. Ook is het niet mogelijk om de Xiaomi Mi A3 met de computer te verbinden via usb.

De getroffen gebruikers lijkt beperkt te zijn tot de gebruikers in India. De klachten komen namelijk binnen bij Twitteraccount @MiIndiaSupport. Op dit account staat ook dat de distributie van de update stil is gelegd. Europese gebruikers zijn niet getroffen, omdat de update hier nog niet is uitgerold. Xiaomi heeft laten weten dat het bedrijf de gebruikers op de hoogte zal houden over de volgende stappen. Wel kunnen we verwachten dat de uitrol van Android 11 in Europa een vertraging zal oplopen.

