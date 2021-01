Nieuwe Renders Van Motorola Moto G Stylus 2021 Opgedoken

Motorola heeft de Motorola Moto G Stylus 2021 nog niet officieel aangekondigd, maar er zijn al verschillende keren details uitgelekt. Dit keer is de smartphone te zien op nieuwe renders. De beelden tonen de Moto G Stylus 2021 van meerdere kanten.

De renders zijn afkomstig van de betrouwbare tech-lekker OnLeaks en tonen de opvolger van de Motorola Moto G Pro, die onder de naam Motorola Moto G Stylus 2021 op de markt zal verschijnen. De smartphone beschikt volgens de geruchten over een 6,8-inch scherm met een resolutie van 2400×1080 pixels en een ronde uitsparing voor de 16MP selfie-camera. De smartphone is met een afmeting van 169,6 bij 73,7 bij 8,8 millimeter zeer groot.

Op de achterkant zien we een vierdubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens, een 5MP macrolens en een 2MP dieptelens. Intern vinden we volgens OnLeaks een Snapdragon 675-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 4000 mAh accu. De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant en onderaan zien we een gleuf voor de stylus. Aan deze kant zit overigens ook nog een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

Naar verwachting zal Motorola de Moto G Stylus 2021 in februari op de markt brengen. We weten nog niet of de smartphone ook gelijk in Nederland verkrijgbaar zal zijn.

via [androidplanet]