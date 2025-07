Poco M7 Pro Ontvangt Android 15-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de voordelige Poco M7 Pro. Gebruikers van de mid-range smartphone ontvangen een HyperOS 2-update, dat is gebaseerd op Android 15.

De Poco M7 Pro verscheen in april op de markt en is voor ongeveer 200 euro verkrijgbaar. Uit de doos draait de smartphone op Android 14, maar Poco heeft zojuist een nieuwe update uitgerold dat is gebaseerd op Android 15. De HyperOS 2-update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder een nieuwe schermindeling, aanpasbare snelkoppelingen op het vergrendelscherm, ondersteuning voor een vervaageffect voor de achtergrond op het startscherm en verbeteringen in de toegankelijkheid en systeemanimaties.

De update is maar liefst 5,2GB groot, dus het is verstandig om de update via WiFi te downloaden als je een beperkte databundel hebt. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Poco M7 Pro.

via [droidapp]