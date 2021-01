Renders Tonen Moto G Pro Stylus, G Power en G Play (2021)

Er zijn een aantal renders opgedoken waarop drie nieuwe smartphones van Motorola te zien zijn. Het gaat om de 2021-editie van de Moto G Stylus (ook bekend als Moto G Pro) , de Moto G Power en de Moto G Play. Ook zijn er al een hoop specificaties van de smartphones uitgelekt.

De Moto G Pro heet in andere landen Moto G Stylus en zal binnenkort een opvolger ontvangen. De Moto G Pro (2021) beschikt volgens de geruchten over een 6,8-inch scherm en heeft daardoor een grote behuizing. De behuizing meet 169,6 x 73,7 x 8,8 millimeter. Achterop zit een vierdubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens, een 5MP macrolens en een 2MP dieptelens. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant en de 16MP selfie-camera zit in een ronde uitsparing in het scherm.

Intern beschikt de Moto G Pro (2021) over een Snapdragon 675-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 4000 mAh accu. Aan de onderkant zien we nog een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een stylus.

Op de onderstaande afbeelding zien we de Moto G Power (2021). Dit toestel beschikt volgens de geruchten over een Snapdragon 662-processor, 3GB of 4GB werkgeheugen, 32GB of 64GB opslagruimte, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. De accu heeft een capaciteit van 4850 mAh en komt op de markt in de kleuren blauw, zilver en grijs.

Als laatste hebben we de Moto G Play (2021). Dit is een budget-smartphone met een Snapdragon 460-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte en een 5000 mAh accu. In een druppelnotch vinden we een 5MP selfie-camera en achterop zit een dual-camera met een 13MP hoofdlens en een 2MP macrolens.

Het is nog onduidelijk wanneer de smartphones officieel worden aangekondigd en wat voor adviesprijs ze meekrijgen.

via [droidapp]