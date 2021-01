Samsung Galaxy S10, S10+ en S10e Ontvangen Android 11-update

Samsung is in Zwitserland begonnen met de uitrol van de Android 11-update voor de Galaxy S10-serie. De update komt binnen op de Galaxy S10, de Galaxy S10+ en de Galaxy S10e. Als er geen problemen opduiken zal de update snel uitrollen naar gebruikers in andere landen.

Nadat de Android 11-update met de One UI 3.0-schil eerder al uitrolde naar de nieuwste vlaggenschip-smartphones van Samsung zijn nu de gebruikers van de Galaxy S10-serie aan de beurt. De update komt binnen op de reguliere Galaxy S10, de S10+ en de goedkopere S10e. De OTA-update rolt als eerste uit in Zwitserland, maar we verwachten dat de update over een paar dagen ook in Nederland en België beschikbaar is.

One UI 3.0 brengt verschillende verbeteringen met zich mee, waaronder een simpelere interface waarbij het startscherm, vergrendelscherm en de snelle instellingen beter zijn uitgelicht. Ook is er een vernieuwde Galerij-app toegevoegd, krijgen gebruikers toegang tot meer privacy-functies en is er een verbeterde Always on-scherm aanwezig.

Hebben jullie de update al ontvangen, laat het ons dan weten in de reacties hieronder.

via [AW]