Samsung Galaxy Buds Pro Te Zien In Eerste Hands-on Video

Samsung zal binnenkort nieuwe draadloze oordopjes introduceren onder de naam Galaxy Buds Pro. Vlak voor de officiële introductie zijn de oordopjes echter in handen gekomen van een YouTuber, die vervolgens de eerste hands-on video heeft gemaakt.

In de onderstaande video laat YouTuber Digital Slang zien wat er in de verpakking van de Galaxy Buds Pro zit en hoe je de oordopjes kunt pairen met je smartphone. Op de verpakking zien we details over de accuduur, de waterbestendigheid en de ruisonderdrukking. De oordopjes gaan vijf uur mee op één acculading en 18 uur in combinatie met de oplaadcase. Ook hebben de oordopjes een ipx7-rating gekregen en is er ondersteuning voor actieve ruisonderdrukking.

Samsung heeft op 14 januari een Unpacked presentatie ingepland om de Galaxy S21-serie te introduceren. We verwachten dat we de Galaxy Buds Pro tijdens dezelfde presentatie te zien krijgen.

