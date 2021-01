Motorola Introduceert Vier Nieuwe Mid-range Smartphones

Motorola heeft deze week vier nieuwe smartphones aangekondigd die in 2021 op de markt verschijnen. Het gaat om mid-range toestellen die draaien op Android 10. De smartphones zijn nog niet voor de Nederlandse markt aangekondigd.

Het jaar is nog maar net begonnen, maar Motorola heeft alvast vier smartphones voor dit jaar aangekondigd. Het gaat om de Moto G Play (2021), de Moto G Power (2021), de Moto G Stylus (2021) en de Motorola One Ace. Naar verwachting zullen de smartphones later dit jaar onder een andere naam in Europa worden aangekondigd.

De Moto G Play (2021) is met een adviesprijs van 169,99 dollar de goedkoopste van de vier toestellen. De smartphone beschikt over een 6,5-inch scherm met een HD+-resolutie en een druppelnotch, een Snapdragon 460-processor, 3GB werkgeheugen, 32GB opslagruimte, een 5.000 mAh accu die met een snelheid van 10W kan opladen, een 5MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 13MP hoofdlens en een 2MP dieptelens.

De Motorola Moto G Power (2021) is een iets krachtigere en grotere smartphone met een adviesprijs van 199,99 dollar. De smartphone beschikt over een 6,6-inch scherm met een HD+-resolutie, een Snapdragon 662-processor, 3GB of 4GB werkgeheugen, 32GB of 64GB opslagruimte, een 5.000 mAh accu met een maximale oplaadsnelheid van 15W, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De derde smartphone, de Motorola Moto G Stylus (2021), is zoals de naam al doet vermoeden een toestel met een stylus. Het is de opvolger van de 2020-editie die in Europa te koop is onder de naam Motorola Moto G Pro. De Moto G Stylus (2021) heeft een 6,8-inch scherm met een Full HD+-resolutie en een ronde uitsparing voor de selfie-camera. Intern beschikt de smartphone over een Snapdragon 678-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4.000 mAh accu die je met een snelheid van 10W kunt opladen, een stylus, een 16MP selfie-camera en een vierdubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De Moto G Stylus (2021) krijgt een adviesprijs mee van 299,99 dollar.

Als laatste hebben we de Motorola One 5G Ace. Deze smartphone heeft als enige van de vier toestellen ondersteuning voor het 5G-netwerk. Het scherm is 6,7-inch groot en heeft een Full HD+-resolutie. Intern vinden we een Snapdragon 750G-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte en een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 15W snelladen. In een ronde uitsparing in het scherm zit een 16MP selfie-camera en achterop zit een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De Motorola One 5G Ace krijgt een adviesprijs mee van 399,99 dollar.

We weten nog niet wanneer Motorola de smartphones voor de Europese markt zal introduceren.