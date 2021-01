Beelden En Specificaties Van Nokia 6.3 Gelekt

De Nokia 6.3, de opvolger van de Nokia 6.2 uit 2019, is uitgelekt. De nieuwe smartphone is te zien op verschillende renders en ook weten we nu meer over de specificaties van de smartphone.

Dit jaar zal HMD Global weer een hoop nieuwe Nokia-smartphones op de markt brengen, waaronder de Nokia 6.3. Deze smartphone is nu te zien op renders die zijn gedeeld door de bekende tech-lekker OnLeaks. We zien veel gelijkenissen tussen de Nokia 6.3 en zijn voorganger.

Zo beschikt het scherm van de Nokia 6.3 opnieuw over een druppelnotch voor de selfie-camera. Ook is de 3.5mm koptelefoonaansluiting nog steeds aanwezig en heeft de smartphone een fysieke knop om de Google Assistent mee op te starten. Wel zou het scherm met een formaat van 6,45-inch iets groter zijn en is de vingerafdrukscanner nu aan de zijkant geplaatst.

De camera op de achterkant heeft een ronde vormgeving. Hierin zitten vier lenzen. Details over deze lenzen ontbreken nog. Ook details zoals de processor, de releasedatum en de adviesprijs hebben we nog niet.

via [AW]