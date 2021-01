Alle Specificaties Van De Samsung Galaxy S21 Op Een Rijtje

Samsung heeft eindelijk de Galaxy S21, de Galaxy S21 Plus en de Galaxy S21 Ultra aangekondigd. De nieuwe vlaggenschip-smartphones zijn vanaf 29 januari te koop in Nederland en in dit artikel hebben wij alle specificaties op een rijtje gezet.

De nieuwe smartphone is verkrijgbaar in drie uitvoeringen. De reguliere Galaxy S21 5G heeft een 6,2-inch scherm, de Galaxy S21 Plus 5G heeft een 6,7-inch scherm en de Galaxy S21 Ultra 5G heeft een 6,8-inch scherm. De toestellen hebben allemaal dezelfde krachtige Exynos 2100-processor en minimaal 128GB opslagruimte. Ook hebben de smartphones allemaal een grote accu, een indrukwekkende camera die 8K-video’s kan opnemen en een waterdichte behuizing met een IP68-rating. Prijzen variëren van 849 euro tot maximaal 1429 euro. De smartphones worden geleverd zonder oplader of oordopjes. Wel zit er een USB-C kabel in de doos.

Samsung Galaxy S21 5G

De reguliere Galaxy S21 beschikt over een 6,2-inch AMOLED-scherm met een FHD+-resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Exynos 2100-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4.000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen en draadloos laden, een 10MP selfie-camera in een ronde uitsparing in het scherm en een driedubbele rear-camera met een 12MP ultragroothoeklens (f/2.2), een 12MP groothoeklens (f/1.8) en een 64 MP telelens (f/2.0). Alle drie de lenzen zijn uitgerust met OIS.

De smartphone meet 71,2 x 152,7 x 7,9 mm en weegt 169 gram. De Galaxy S21 5G krijgt een adviesprijs mee van 849 euro (8GB + 128GB) of 899 euro (8GB + 256GB) en is vanaf 29 januari verkrijgbaar in de kleuren Phantom Violet, Phantom Grey, Phantom Pink en Phantom White. Je kunt al wel een pre-order plaatsen via Coolblue en andere grote webwinkels

Samsung Galaxy S21 Plus 5G

De Galaxy S21 Plus beschikt voor een groot deel over dezelfde specificaties als de reguliere Galaxy S21. Wel heeft de Galaxy S21 Plus een groter 6,7-inch scherm en een grotere 4.800 mAh accu.

De Galaxy S21 Plus meet 75,6 x 161,5 x 7,8 mm en weegt 200 gram. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Phantom Violet, Phantom Silver, Phantom Black, Phantom Red en Phantom Gold en krijgt een adviesprijs mee van 1049 euro (8GB + 128GB) of 1099 euro (8GB + 256GB).

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

De Galaxy S21 Ultra is de grootse en krachtigste van de drie toestellen. De smartphone beschikt over een 6,8-inch AMOLED-scherm, een Exynos 2100-processor, 12GB of 16GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5.000 mAh accu, een 40MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera. Deze camera bestaat uit een 12MP ultragroothoeklens (f/2.2), een 108MP groothoeklens (F/1.8), een 10MP telelens (f/2.4) en een tweede 10MP telelens (f/4.9).

Ook heeft de Galaxy S21 Ultra wifi 6e-ondersteuning en ondersteuning voor de S Pen. Dit is de stylus die we kennen van de Galaxy Note-serie. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Phantom Silver, Phantom Black, Phantom Titanium, Phantom Navy en Phantom Brown en krijgt een adviesprijs mee van 1249 euro (12GB + 128GB), 1299 euro (12GB + 256GB) of 1429 euro (16GB + 512GB).

Pre-order

Mensen die een pre-order plaatsen ontvangen gratis leuke accessoires cadeau. Bij de Samsung Galaxy S21 en de Galaxy S21 Plus ontvang je bij je pre-order gratis Samsung Galaxy Buds Live (139 euro) en een Samsung Galaxy SmartTag (29,99 euro). Bij de Galaxy S21 Ultra krijg je de Samsung Galaxy Buds Pro (229 euro) en de Samsung Galaxy SmartTag (29,99 euro) cadeau.