Waarom de Samsung S21 het wachten waard was

Onlangs presenteerde Samsung de nieuwe Galaxy S21. Het model wordt uitgevoerd in drie varianten, namelijk; de Samsung Galaxy S21, de Galaxy S21 Plus en de Galaxy S21 Ultra. Het komt overeen met de wijze waarop de voorganger van dit toestel gepresenteerd werd. Wat maakt de Samsung Galaxy S21 een goede aankoop, wanneer je momenteel op zoek bent naar een nieuwe Android telefoon? In dit artikel zetten we de belangrijkste verbeteringen in de Galaxy S21 voor je op een rijtje. Heb jij al overwogen het nieuwste model van Samsung aan te kopen? Je krijgt nu bijvoorbeeld bij de pre-order van de S21 met 5G gratis Samsung Buds Live en een Galaxy SmartTag.

Verbeterde camera in de Galaxy S21 Ultra

De Samsung Galaxy S21 Ultra is uitgevoerd met een verbeterde camera. De ToF-sensor uit het voorgaande model is weggelaten en vervangen voor een AF sensor. Deze nieuwe sensor maakt dat kleuren beter tot hun recht komen op foto’s en video’s. Daarbij maakt het de foto’s scherper. Een goede keuze van Samsung!

Opvallend is wel dat de andere modellen uit deze productserie voorzien zijn van een 30X Space Zoom camera. De kwaliteit van foto’s die met een Galaxy S21 of Galaxy S21 Plus gemaakt worden, zijn van uitzonderlijke kwaliteit.

Snellere processor in alle drie de modellen

Een verbetering die wel in alle drie de modellen is doorgevoerd, is de verbeterde processor. Voor Nederlandse en Belgische consumenten geldt dat zij straks de Exynos 2100 processor gebruiken, wat een flinke verbetering is ten opzichte van de processor uit de Samsung Galaxy S20. Zou je de telefoon in Amerika bestellen, dan profiteer je van de razendsnelle Snapdragon 888 processor. Van deze chipset wordt ontzettend veel verwacht in 2021. De kans is groot dat er meer telefoons zullen worden uitgebracht met deze processor.

Grote capaciteit voor de accu

Tot slot heeft ook de batterij in de drie modellen uit de Galaxy S21 productserie een upgrade gehad. De capaciteit van de accu is flink verbeterd. Het maakt dat je met dit nieuwe toestel klaar bent voor de toepassingen van AR en VR, waar we de komende jaren steeds meer van zullen gaan zien. Opvallend detail: Samsung levert het nieuwe toestel ditmaal zonder oplaadstekker in de verpakking. Het is een trend die vorig jaar al werd ingezet door Apple, bij de introductie van de Apple´s toestel. Goed voor het milieu, daar de oplader van je vorige telefoon in de meeste gevallen nog volstaat!