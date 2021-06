High-end Smartphone Realme GT Komt Ook Naar Europa

Realme zal de Realme GT, die onder andere beschikt over een krachtige Snapdragon 888-processor, uitbrengen in Europa. De Realme GT verscheen eerder al in China op de markt en kreeg een zeer aantrekkelijke adviesprijs met zich mee.

Realme introduceerde de Realme GT in maart voor de Chinese markt. De smartphone beschikt over een 6,43-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 888-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen, 5G-ondersteuning en dualSIM-ondersteuning. Achterop vinden we een driedubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

Realme heeft tegenover XDA Developers bekendgemaakt dat de Realme GT ook naar Europa komt. We hebben nog geen Europese adviesprijs, maar waarschijnlijk zal de smartphone ongeveer 400 euro kosten. We verwachten dat de Europese introductie deze maand zal plaatsvinden.

