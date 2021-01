“Specificaties En Releasedatum Van Motorola Edge S Gelekt”

Geruchten over een opvolger van de Motorola Edge gaan al geruime tijd rond en nu is er een hoop nieuwe informatie uitgelekt. Zo zijn vandaag de specificaties, afbeeldingen en de releasedatum gedeeld via verschillende bronnen.

Motorola richtte zich lange tijd op mid-range smartphones, maar sinds de introductie van de Motorola Edge(+) hoopt de fabrikant ook consumenten aan te trekken die een high-end toestel zoeken. Dit jaar krijgt de Edge(+) een opvolger, genaamd Motorola Edge S.

Volgens eerdere geruchten beschikt de Edge S onder andere over een Snapdragon 888-chipset. Dit is de nieuwste high-end processor van Qualcomm. De laatste geruchten spreken dit echter tegen en hebben het over de Qualcomms Snapdragon 870-chipset. Op Twitter is een uitnodiging geplaatst waarop de smartphone te zien zou zijn. We zien de Edge S is de kleuren wit (Sky) en blauw (Beryl) en ook is de driedubbele camera met laser-autofocus module duidelijk zichtbaar.

Deze rear-camera bestaat waarschijnlijk uit een 64MP hoofdlens, een 16MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. Voorop zit een dubbele selfie-camera, maar details hierover ontbreken nog. Het scherm is 6,7-inch groot en heeft een verversingsfrequentie van 90Hz of 105Hz. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant in de aan-/uitknop en intern vinden we verder naar verwachting een 5.000 mAh accu, maximaal 12GB werkgeheugen en maximaal 256GB opslagruimte.

Motorola zal de Edge S op 26 januari in China lanceren. We weten nog niet wanneer de smartphone in Europa zal worden geïntegreerd.

via [AW]