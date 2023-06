Nothing Phone (2) Krijgt Groter Scherm En Maakt Gebruik Van Gerecyclede Materialen

Nothing heeft meer informatie gegeven over de opvolger van de Nothing Phone (1). Zo krijgt de Nothing Phone (2) onder andere een iets groter scherm en een iets grotere accu. De officiële introductie van de Nothing Phone (2) zal volgende maand plaatsvinden.

Voordat de officiële introductie zal plaatsvinden heeft Nothing via Twitter alvast wat meer details gegeven over de Nothing Phone (2). Zo staat in het bericht van Nothing dat het scherm van de smartphone 0,15-inch groter is. Dit zal betekenen dat de Nothing Phone (2) een 6,7-inch scherm krijgt. Daarnaast gaat de accucapaciteit met 200 mAh omhoog naar 4.700 mAh.

Eerder gaf CEO Carl Pei al aan dat de Nothing Phone (2) gebruikmaakt van een Snapdragon 8+ Gen 1-processor. Deze is een stuk sneller dan de Snapdragon 778G+ in de Nothing Phone (1). Als laatste wordt voor de Nothing Phone (2) 100% gerecycled aluminium, koper en tin gebruikt. Ook het staal en plastic is grotendeels gerecycled. Eerder deelde Nothing al een afbeelding waarop een gedeelte van de Nothing Phone (2) te zien is.

via [hardware.info]