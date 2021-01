Honor View 40 5G Met MediaTek-chipset Geïntroduceerd

Honor heeft een nieuwe smartphone aangekondigd met de naam Honor View 40 5G. Het is de eerste smartphone sinds Honor door moederbedrijf Huawei werd verkocht. De Honor View 40 5G maakt niet gebruik van een HiSilicon-chipset, maar van een MediaTek-chipset.

Huawei verkocht Honor vorig jaar aan een consortium van Chinese investeerders en een staatsorganisatie. Het voormalige dochterbedrijf van Huawei heeft voor het eerst een smartphone geïntroduceerd sinds de verkoop van het bedrijf. De Honor View 40 5G is een krachtig toestel die in China een adviesprijs meekrijgt van omgerekend ongeveer 456 euro. Er is nog geen duidelijkheid over een internationale lancering, maar nu Honor losstaat van Huawei is het mogelijk dat het bedrijf een internationale versie van de Honor View 40 5G op de markt brengt waarbij de Google-diensten aanwezig zijn.

De Honor View 40 5G beschikt over een 6,72-inch 120Hz OLED-scherm met een resolutie van 2676×1236 pixels, een MediaTek Dimensity 1000+ processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4000mAh accu met ondersteuning voor 66W snelladen en 50W draadloos laden, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

via [tweakers]