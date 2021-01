Samsung Galaxy S21 Ultra Doorstaat Duurzaamheidstest

De Galaxy S21-serie is de nieuwste vlaggenschip-serie van Samsung, die nu ook in handen is gekomen van de YouTuber JerryRigEverything. Hij heeft een duurzaamheidstest uitgevoerd om te kijken hoe stevig de Galaxy S21 Ultra in elkaar zit. Bekijk de onderstaande video om te zien hoe de smartphone de test doorstaat.

De duurzaamheidstest van JerryRigEverything bestaat uit een krastest, een vuurtest en een buigtest. Hierdoor zien we hoe krasbestendig het scherm is en hoe sterk de behuizing is. Het valt op dat Samsung een zeer stevige smartphone op de markt heeft gebracht. De Galaxy S21 Ultra krijgt bij alle drie de testen een voldoende. We zien wel dat bepaalde onderdelen gevoeliger zijn voor krassen dan andere delen. Hierdoor is het nog altijd niet aan te raden om de smartphone samen met je sleutels in dezelfde broekzak te doen.

via [androidplanet]