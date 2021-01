Nokia 6.1, 7.1 en 7 Plus Ontvangen Beveiligingspatch Van Januari 2021

HMD Global heeft een nieuwe update uitgerold naar drie verschillende Nokia-smartphones. De update komt binnen op de Nokia 6.1, Nokia 7.1 en Nokia 7 Plus en installeert de beveiligingspatch van januari 2021.

Elke maand brengt Google een nieuwe beveiligingspatch uit die de nieuwste beveiligingslekken in Android dicht. Het gaat vaak om enkele tientallen lekken. Fabrikanten zoals Google en Samsung rollen deze update vaak aan het begin van elke maand uit naar de populairste smartphones van de bedrijven, maar de weken of soms maanden daarna komt de patch ook binnen op andere smartphones.

Nu zijn de Nokia 6.1, 7.1 en 7 Plus aan de beurt. De update is iets meer dan 40MB groot en brengt verder geen nieuwe functies of verbeteringen met zich mee. Wel zijn gebruikers weer wat beter beschermd tegen kwaadaardige mensen.

via [droidapp]