Samsung Galaxy Tab S7 (Plus) Ontvangt Android 11-update

Samsung is begonnen met de uitrol van Android 11 voor de Galaxy Tab S7 en de Galaxy Tab S7 Plus. De update komt samen met de One UI 3.1-schil, die ook op de Galaxy S21-serie draait.

De Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung heeft in Nederland en België een nieuwe update uitgerold naar de Galaxy Tab S7 en de Galaxy Tab S7 Plus. De updates met versienummers T875NKOU1BUA8, T975NKOU1BUA8 en T976NKOU1BUA8 installeert de One UI 3.1-schil die is gebaseerd op Android 11. Een aantal verbeteringen die deze update met zich meebrengt zijn eenmalige toestemmingen, bubbels voor berichten-apps, nieuwe mediabediening in het notificatiecentrum en een verbeterde interface van Samsung-apps.

De update is ongeveer 2,4 GB groot en is te downloaden via Over The Air (OTA). Je kunt de update ook installeren via SmartSwitch.

via [AW]