Xiaomi’s Mi Air Charge-Technologie Kan Smartphones Van Een Afstand Opladen

Xiaomi heeft een nieuwe manier van draadloos opladen aangekondigd. De Mi Air Charge-technologie maakt het mogelijk om je telefoon draadloos op afstand op te laden terwijl je de smartphone gewoon gebruikt. Je hoeft de smartphone dus niet op een oplader te leggen.

De nieuwe technologie van Xiaomi maakt gebruik van locatiebepaling op het laadstation en de telefoon, biedt een laadvermogen van 5 watt en heeft een bereik van enkele meters. De technologie zal in de toekomst ook werken met wearables, zoals smartwatches en fitnesstrackers. Met Xiaomi’s oplader kun je de smartphone gewoon in je handen houden en door de kamer lopen. De oplader heeft een opstelling van 144 antennes om heel doelgericht je apparaat te bereiken. De stralen zelf zijn een millimeter breed.

Ondanks de introductie van Xiaomi Mi Air Charge zijn er nog geen consumentenproducten die deze technologie ondersteunen. Daarnaast moeten er nog meer onderzoeken uitgevoerd worden om te kijken of de straling gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en of voorwerpen de straling kunnen verstoren. Het is daarom nog niet bekend wanneer de Mi Air Charger op de consumentenmarkt verschijnt.