“Samsung Galaxy F62 Krijgt 7000 mAh Accu”

Samsung werkt aan een smartphone die volgens de geruchten een opvallend grote accu krijgt. De accu van de Galaxy F62 zou namelijk een capaciteit hebben van maar liefst 7000 mAh.

We zien steeds meer smartphones op de markt verschijnen die zijn uitgerust met een grotere accu, waarbij de capaciteit soms wel oploopt tot maar liefst 6000 mAh. Dankzij deze hogere capaciteit gaan de smartphones in plaats van één dag soms wel twee tot drie dagen mee op één acculading. Samsung wil er echter nog een stapje bovenop doen, want volgens tech-lekker Ishan Agarwal werkt de Zuid-Koreaanse fabrikant nu aan een smartphone met een 7000 mAh accu. Dit is bijna twee keer zo groot als de gemiddelde capaciteit van een smartphoneaccu.

Volgens de bron beschikt de Samsung Galaxy F62 over een 6,7-inch AMOLED-scherm, een Exynos 9825-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens. De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant. Afmetingen zijn nog niet uitgelekt, maar waarschijnlijk is de smartphone vanwege de grote accu wel wat dikker dan gemiddeld.

Samsung zal de Galaxy F62 waarschijnlijk halverwege februari introduceren en als eerste in India op de markt brengen voor een verwachtte adviesprijs van omgerekend ongeveer 285 euro. We weten nog niet wanneer de Galaxy F62 in andere landen zal worden uitgebracht.

