Video-render Toont Sony Xperia 1 III Met Periscooplens

Een betrouwbare tech-lekker heeft een video gedeeld waarin de aankomende Sony Xperia 1 III van alle kanten te zien is. De nieuwe vlaggenschip-smartphone krijgt onder andere een periscooplens en zoals we van Sony gewend zijn heeft de Xperia 1 III nog gewoon randen rondom het scherm.

Nadat eerder al een aantal specificaties van de Sony Xperia 1 III opdoken is de smartphone nu duidelijk te zien in de onderstaande video. De Xperia 1 III beschikt volgens de geruchten over een 6,5-inch 4K OLED-scherm, een periscooplens, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, 5G-ondersteuning, een MicroSD-kaart aansluiting en een dubbele front-facing speaker. De behuizing meet 161,6 x 67,3 x 8,4 millimeter.

We weten nog niet wanneer Sony de Xperia 1 III officieel wil introduceren. Vermoedelijk krijgen we tegelijkertijd ook de Xperia 10 III te zien.

via [droidapp]