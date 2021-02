Specificaties En Afbeeldingen Van Oppo Find X3 Gelekt

Via een betrouwbare bron zijn specificaties en afbeeldingen van de nog onaangekondigde Oppo Find X3-serie uitgelekt. Oppo zal de nieuwe toestellen waarschijnlijk in maart officieel introduceren.

De tech-lekker Evan Blass heeft beelden van de Find X3 Neo, Find X3 Lite en Find X3 Pro gedeeld. Op de beelden is de Find X3 Pro in verschillende kleuren te zien, met zowel een matte als glanzende achterkant. Ook deelt hij een aantal bijbehorende specificaties. De camera van de smartphone moet één van de grote verkooppunten worden.

De Oppo Find X3 Pro heeft een vierdubbele camera. Deze bestaat volgens de bron uit een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens, een 13MP zoomlens en een 3MP macrolens met daaromheen een ring met led-verlichting. Met de zoomlens kun je tot wel 25 keer inzoomen.











De Find X3 Lite is wat minder indrukwekkend en is volgens Evan Blass zowel qua design als specificaties vrijwel identiek aan de Oppo Reno 5. Toch is de Find X3 Lite interessant, omdat de Reno 5 waarschijnlijk niet naar Europa komt en de Find X3 Lite wel. Specificaties van de Find X3 Neo ontbreken nog.

De introductie zal naar verwachting in maart plaatsvinden, waarna de Oppo Find X3-smartphones in april op de markt verschijnen. Adviesprijzen zijn nog niet uitgelekt.

via [androidplanet]