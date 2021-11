Oppo Reno 7-serie Officieel Aangekondigd

Oppo heeft in China de Reno 7-serie aangekondigd. De serie bestaat uit de Oppo Reno 7, de Reno 7 Pro en de Reno 7 SE. Vermoedelijk verschijnen de smartphones op een later tijdstip ook in de rest van de wereld op de markt.

De Oppo Reno 7 Pro is de krachtigste van de drie toestellen en valt op door de notificatie-led die rond het camera-eiland zit. Bij inkomende notificaties zal het camera-eiland licht geven. Net als de Reno 6 heeft de behuizing van de Reno 7 Pro rechte zijkanten. Dit heeft veel weg van de behuizing van de iPhone. Voorop de Reno 7 Pro vinden we een 6,55-inch AMOLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een full-hd-resolutie. Intern beschikt de smartphone over een Dimensity 1200 Max-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De reguliere Oppo Reno 7 is iets minder krachtig. Zo heeft deze smartphone een iets kleiner 6,43-inch 90Hz-scherm en een Snapdragon 778G-processor. Daarnaast kan de Reno 7 opladen met een maximale snelheid van 60W, in plaats van 65W. De selfie-camera is hetzelfde, maar achterop vinden we een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

Als laatste heeft Oppo de Reno 7 SE gepresenteerd. Het goedkoopste model moet het doen met een Dimensity 900-processor, 33W snelladen en een driedubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. Het scherm is hetzelfde.

We weten nog niet of en wanneer de Reno 7-smartphones in Nederland en België verschijnen en hoeveel ze hier gaan kosten. In China kosten de smartphones omgerekend 516 euro (Reno 7 Pro), 376 euro (Reno 7) en 307 euro (Reno 7 SE).

