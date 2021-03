“OnePlus Watch Draait Niet Op Wear OS”

Op 23 maart zal OnePlus de OnePlus 9-serie introduceren, maar op dezelfde dag krijgen we ook de eerste smartwatch van de fabrikant te zien. Nu zijn de specificaties van de OnePlus Watch gelekt, waaruit blijkt dat de smartwatch niet draait op het Wear OS besturingssysteem van Google.

We weten al langere tijd dat OnePlus werkt aan een smartwatch en sinds kort weten we dat OnePlus de smartwatch tegelijk met de OnePlus 9-serie zal introduceren. Details over de ‘OnePlus Watch’ heeft de fabrikant nog niet gegeven, maar nu is er voor het eerst informatie over de specificaties uitgelekt.

Geruchtenverspreider Ishan Agarwal heeft via Pricebaba laten weten dat de OnePlus Watch kan snelladen dankzij de ondersteuning voor de Warp Charge-technologie. Hierdoor kun je de smartwatch na 20 minuten aan de lader weer de hele dag gebruiken. De smartwatch is alleen verkrijgbaar als 46 mm model en heeft een waterdichte behuizing met een IP68-rating. Ook heeft de smartwatch een SPO2-meter en een ingebouwde microfoon. Dankzij deze microfoon is het mogelijk om inkomende gesprekken aan te nemen. De OnePlus Watch verschijnt op de markt in de kleuren zwart en zilver.

Agarwal claimt dat de OnePlus Watch niet draait op Wear OS en spreekt hiermee eerdere geruchten tegen. Het is mogelijk dat OnePlus een eigen besturingssysteem heeft gemaakt of software gebruikt die is gebaseerd op Wear OS.

via [AW]