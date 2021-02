Specificaties En Foto’s Van Motorola Moto G10, G30 En E7 Power Gelekt

Naar verwachting zal Motorola binnenkort drie nieuwe smartphones introduceren onder de namen Moto G30, Moto G10 en Moto E7 Power. Van alle drie de toestellen zijn nu specificaties en afbeeldingen gelekt.

De foto’s, specificaties en vermoedelijke adviesprijzen zijn afkomstig van de Duitse website¬†TechnikNews. Volgens de bron is de Moto G30 de krachtigste van de drie toestellen. De smartphone beschikt over een 6,5-inch scherm met een 90Hz-verversingssnelheid, een Snapdragon 662-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 20W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De Motorola Moto G30 krijgt volgens TechnikNews een adviesprijs mee van 179,99 euro. Een releasedatum hebben we nog niet.

De Motorola Moto G10 is een goedkopere smartphone met een 6,5-inch 60Hz-scherm, een Snapdragon 460-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu, een fysieke Google Assistent-knop en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een macrolens en een dieptelens. De Moto G10 krijgt een adviesprijs mee van 149,99 euro.

De Moto E7 Power is een echte budget-smartphone, maar een adviesprijs en een volledig overzicht van de specificaties hebben we nog niet. De smartphone beschikt vermoedelijk over een MediaTek Helio P22-processor, 2GB of 3GB werkgeheugen, 32GB of 64GB opslagruimte en een dual-camera met een 13MP hoofdlens en een 2MP macrolens.

