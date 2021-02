Xiaomi Toont Smartphone Met Quad-curved Waterfall Display

Xiaomi heeft een opmerkelijke smartphone getoond. De smartphone in de onderstaande video beschikt over een zogeheten ‘quad-curved waterfall display’. Dit is een scherm die aan alle vier de kanten doorloopt aan de zijkant van de behuizing.

Xiaomi is een innovatief bedrijf die regelmatig nieuwe technologie├źn toont die we in de toekomst in consumentenproducten kunnen verwachten. Zo introduceerde Xiaomi onlangs bijvoorbeeld een technologie waarmee je apparaten vanaf een afstand draadloos kunt opladen. Nu krijgen we een smartphone te zien met een scherm die meer dan alleen de voorkant in beslag neemt. Het scherm loopt namelijk links, rechts, boven en onder door aan de zijkant van de behuizing. Xiaomi noemt dit scherm ‘quad-curved waterfall-display’.

Aan de zijkanten van het scherm kunnen extra functies worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld snelkoppeling, digitale volume-knoppen, notificaties of de accupercentage. We zien geen poorten of fysieke knoppen en we zijn benieuwd wat voor oplossing Xiaomi hiervoor heeft bedacht. Het is nog onduidelijk wanneer Xiaomi de smartphone officieel wil introduceren.

