Robuuste Samsung Galaxy XCover 5 Officieel Aangekondigd

Samsung heeft deze week de Galaxy XCover 5 geïntroduceerd. Dit is een robuuste smartphone met een waterdichte behuizing die in Nederland een adviesprijs meekrijgt van 289 euro.

De Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung brengt in de XCover-lijn smartphones op de markt die dankzij de robuuste behuizing bestand zijn tegen stof, water en stoten. Hierdoor zijn de smartphones bijvoorbeeld geschikt voor gebruik op bouwplaatsen of tijdens een avontuur in de wildernis. De nieuwste smartphone in deze serie is de Galaxy XCover 5.

De Galaxy XCover 5 beschikt over een 5,3-inch LCD-scherm met een resolutie van 1600 x 720 pixels en kleinere schermranden dan zijn voorganger. De behuizing heeft een MIL-STD-810H-certificaat en schokabsorberende randen waardoor de smartphone bestand is tegen een val van 1,5 meter hoog. Dankzij de IP68-certificaat is de smartphone waterdicht tot een diepte van 1,5 meter gedurende 30 minuten.

Intern vinden we een 2,0GHz Exynos 850-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 3000 mAh accu, een 5MP selfie-camera en een 16MP rear-camera.

De Samsung Galaxy XCover 5 draait op Android 11 en is vanaf nu in Nederland en België te koop voor 289 euro.