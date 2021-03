Nieuwe Gaming-smartphone Nubia Red Magic 6 Heeft 165Hz-scherm

De Chinese fabrikant Nubia heeft de Red Magic 6 en de Red Magic 6 Pro aangekondigd. Het gaat om twee nieuwe gaming-smartphones waarvan het OLED-scherm een verversingssnelheid heeft van 165Hz.

De Nubia Red Magic 6 heeft een 6,8-inch scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels, een 20:9-beeldverhouding en een 165Hz verversingssnelheid. Deze hoge verversingssnelheid zorgt voor vloeiendere beelden tijdens het gamen. Het scherm kan schakelen tussen 165, 120, 90 en 60Hz, wanneer een hoge verversingssnelheid niet nodig is. Het scherm kan aanrakingen registreren met een snelheid van 500 keer per seconden.

Intern vinden we een Snapdragon 888-processor, 8GB of 12GB Lpddr5 werkgeheugen, 128GB of 256GB UFS 3.1 opslagruimte, een ingebouwde ventilator voor de verkoeling, drie microfoons en een 3,5mm koptelefoonaansluiting. De behuizing is gemaakt van aluminiumlegering en is voorzien van schouderknoppen en een gameknop om de gamemodus te starten. De Pro-uitvoering heeft meer RAM en ROM en heeft een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen, terwijl de reguliere Red Magic 6 een 5050 mAh accu heeft met ondersteuning voor 66W snelladen.

De Nubia Red Magic 6 kost in China 3799 yuan, omgerekend ongeveer 482 euro. De Red Magic 6 Pro kost omgerekend ongeveer 563 euro. Over twee weken zal Nubia de smartphone voor de internationale markt aankondigen.

via [tweakers]